Белгородская экс-чиновница создала террористическую ячейку по указке Киева

Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело бывшего инспектора контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Виктории Шинкарук, которая обвиняется в оказании содействия террористической деятельности на территории России. Вместе с сообщником Александром Холодковым женщина по указке Украины готовила тайники с деньгами и оружием для радикалов, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По данным источника в органах, незаконную деятельность экс-чиновница начала в сентябре 2022 года, обналичив для нужд террористов более 100 тысяч рублей. Со временем эта сумма выросла до полумиллиона. Управление преступной группой боевики киевского режима осуществляли через соцсети.

«Следуя их указаниям, Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и денежные средства, необходимые для осуществления террористического акта», — сообщили агентству.

В совокупности Шинкарук и Холодкову предъявлено пять обвинений по статьям о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров, приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору и участии в террористическом сообществе. Свою вину подсудимые отрицают.