В Росгвардии сообщили о задержании 25 пособников ВСУ в Запорожье и на Херсонщине 29 июля, 10:34 В Запорожской и Херсонской областях задержали 25 вероятных пособников ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия

Российские силовики задержали в Запорожской и Херсонской областях двадцать пять человек, которые подозреваются в сотрудничестве с ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населённых пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", — говорится в заявлении.

По данным следствия, четверо задержанных тайно собирали информацию о планируемых действиях ВС РФ и отсылали её кураторам из ВСУ. Ещё восемь человек проходят по статье о государственной измене. Остальные вели пропаганду терроризма в Сети, искали потенциальных диверсантов.

Среди задержанных оказались и члены запрещённых преступных организаций. Во время обысков у подозреваемых найдены оружие, гранаты, фотоаппараты, электронные носители информации с данными о местах положения ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки совершить теракт на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Авторы Татьяна Миссуми