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27 мая, 09:55

В ДНР задержаны семь подозреваемых в пособничестве ВСУ

Росгвардия: В ДНР задержаны семь возможных пособников ВСУ

В ДНР были задержаны семь возможных пособников ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия

В ДНР были задержаны семь возможных пособников ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия

В ДНР бойцы Росгвардии задержали семерых подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.

Работа сотрудников Росгвардии: патрулирование и проверка автомобилей в ДНР, где найдены пособники ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия

"Благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ. Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 — за совершение различных преступлений", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке были задержаны шесть человек, которые готовили теракт на военном объекте, после чего планировали сбежать на Украину через Турцию.

Николай Рюмин
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