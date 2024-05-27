В ДНР задержаны семь подозреваемых в пособничестве ВСУ
Росгвардия: В ДНР задержаны семь возможных пособников ВСУ
В ДНР были задержаны семь возможных пособников ВСУ. Обложка © Telegram / Росгвардия
В ДНР бойцы Росгвардии задержали семерых подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.
Работа сотрудников Росгвардии: патрулирование и проверка автомобилей в ДНР, где найдены пособники ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия
"Благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ. Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 — за совершение различных преступлений", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке были задержаны шесть человек, которые готовили теракт на военном объекте, после чего планировали сбежать на Украину через Турцию.