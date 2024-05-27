В ДНР задержаны семь подозреваемых в пособничестве ВСУ

В ДНР бойцы Росгвардии задержали семерых подозреваемых в пособничестве украинской армии. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале ведомства.

Работа сотрудников Росгвардии: патрулирование и проверка автомобилей в ДНР, где найдены пособники ВСУ. Видео © Telegram / Росгвардия

"Благодаря информации, полученной от военной контрразведки, задержали семь подозреваемых в пособничестве ВСУ. Кроме того, 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, 14 — за совершение различных преступлений", — говорится в сообщении.