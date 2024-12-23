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Регион
23 декабря, 08:22

Минтруд напомнил, что первая рабочая неделя в январе будет двухдневной

Новый год в Москве. Обложка © Life.ru

Новый год в Москве. Обложка © Life.ru

Первая рабочая неделя в январе 2025 года после новогодних праздников будет двухдневной, об этом россиянам напомнил Минтруд РФ.

График праздничных и рабочих дней в январе 2025 года. Фото © Telegram/Минтруд России

График праздничных и рабочих дней в январе 2025 года. Фото © Telegram/Минтруд России

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, в этом году россиян ждут длинные новогодние каникулы: они продлятся целых 11 дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Однако им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 23 по 28 декабря, и глава Минтруда Антон Котяков ранее отрицательно ответил на вопрос о сокращении последнего рабочего дня года.

Александра Вишнякова
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