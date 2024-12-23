Минтруд напомнил, что первая рабочая неделя в январе будет двухдневной

Первая рабочая неделя в январе 2025 года после новогодних праздников будет двухдневной, об этом россиянам напомнил Минтруд РФ.

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.