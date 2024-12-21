«Стыдно терять время»: Россиянам рассказали, где искать пропавшее новогоднее настроение
Психолог Зберовский: Общение с позитивными людьми создаст праздничное настроение
Под Новый год праздничное настроение может неожиданно иссякнуть, и, как считает психолог Андрей Зберовский, важным шагом к его восстановлению является синхронизация с людьми, излучающими радость. Ориентация на позитивное окружение позволит перенять их энергию, уверен специалист.
«Если вам кажется, что у вас мало успехов, спросите у людей, в чём секрет их успехов. Не стыдно этому учиться, как и хорошему настроению. Стыдно терять время своей жизни», — подчеркнул психолог в беседе с «Вечерней Москвой».
Зберовский также предложил рассмотреть смену имиджа как способ вернуть новогоднее настроение. Эксперт отметил, что яркая презентация себя, будь то изменение стиля одежды, прически или макияжа, может значительно поднять настроение и повысить самооценку.
Кстати, в преддверии Нового года психолог рассказала, как отдохнуть, чтобы не устать. Кроме того, захандрившим перед праздниками назвали способы добиться хорошего настроения. А ещё россиянам объяснили, как без стресса вернуться к работе после Нового года.
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