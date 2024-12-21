«Стыдно терять время»: Россиянам рассказали, где искать пропавшее новогоднее настроение

Под Новый год праздничное настроение может неожиданно иссякнуть, и, как считает психолог Андрей Зберовский, важным шагом к его восстановлению является синхронизация с людьми, излучающими радость. Ориентация на позитивное окружение позволит перенять их энергию, уверен специалист.

«Если вам кажется, что у вас мало успехов, спросите у людей, в чём секрет их успехов. Не стыдно этому учиться, как и хорошему настроению. Стыдно терять время своей жизни», — подчеркнул психолог в беседе с «Вечерней Москвой».