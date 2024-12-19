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19 декабря, 15:33

Захандрившим перед Новым годом назвали способы добиться праздничного настроения

Психолог Овчаренко: Зимние забавы и подарки создадут новогоднее настроение

До Нового года осталось чуть меньше двух недель, а некоторые до сих пор не чувствуют скорое приближение праздника. Чтобы поднять себе настроение и почувствовать дух волшебства, можно заняться зимними забавами или сделать самому себе подарок, посоветовала психолог Лариса Овчаренко.

По словам психолога, вместе с друзьями можно отправиться на каток или скатиться на санках с горки. Также хорошим занятием станет готовка. Можно испечь вкусный пирог и зимним вечером съесть его за чашечкой чая.

«Может быть, включить гирлянду дома, и это уже будет способствовать ощущению праздника. В тех семьях, у тех людей, у кого есть детки, вместе с ними вспомнить какие-то свои детские переживания, детские елки, каким образом раньше отмечали этот праздник», — отметила Овчаренко в беседе с «Газетой.ru».

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Эксперт подчеркнула, что взрослым людям сложнее радоваться празднику из-за проблем и усталости. Вместо того чтобы веселиться всю ночь, появляется желание просто выспаться. Но предновогодняя суета, просмотр старых фильмов и прогулки с близкими людьми помогут поднять настроение.

Также дух Нового года можно ощутить при помощи запахов. В доме можно повесить еловый венок, который подарит запах хвои, или сделать гирлянду из сушёных фруктов со сладким ароматом. Запах пряностей благодаря ароматическим свечам, карамели и имбирному печенью тоже заставит почувствовать атмосферу праздника.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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