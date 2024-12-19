Захандрившим перед Новым годом назвали способы добиться праздничного настроения

До Нового года осталось чуть меньше двух недель, а некоторые до сих пор не чувствуют скорое приближение праздника. Чтобы поднять себе настроение и почувствовать дух волшебства, можно заняться зимними забавами или сделать самому себе подарок, посоветовала психолог Лариса Овчаренко.

По словам психолога, вместе с друзьями можно отправиться на каток или скатиться на санках с горки. Также хорошим занятием станет готовка. Можно испечь вкусный пирог и зимним вечером съесть его за чашечкой чая.

«Может быть, включить гирлянду дома, и это уже будет способствовать ощущению праздника. В тех семьях, у тех людей, у кого есть детки, вместе с ними вспомнить какие-то свои детские переживания, детские елки, каким образом раньше отмечали этот праздник», — отметила Овчаренко в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт подчеркнула, что взрослым людям сложнее радоваться празднику из-за проблем и усталости. Вместо того чтобы веселиться всю ночь, появляется желание просто выспаться. Но предновогодняя суета, просмотр старых фильмов и прогулки с близкими людьми помогут поднять настроение.