В преддверии Нового года психолог рассказала, как отдохнуть, чтобы не устать

После Нового года россиян ждут длинные выходные, которые хотелось бы использовать максимально эффективно. И очень важно при этом отдохнуть так, чтобы в результате не устать от этого самого «отдыха». Как правильно восстановить силы, рассказала психолог Алиса Решетникова. В частности, она призвала выбирать досуг по душе, а не по моде.

Кроме того, необходимо фильтровать предложения о совместном отдыхе и контактировать только с теми людьми, с которыми вам комфортно, подчеркнула эксперт в беседе с RuNews24.ru. Также она рекомендовала не нагружать праздничные дни большим количеством мероприятий, потому что стремление всё успеть не даст расслабиться.

По словам психолога, хорошо спланированный отдых позволяет избежать беспокойства. Поэтому многие дела важно выполнить заранее, а какие-то обязанности можно делегировать. А ещё можно найти новые подходы для решения привычных задач, чтобы «перезагрузить» мозг. Положительно на восстановлении скажется и смена обстановки.