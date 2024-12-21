Выходные и праздничные дни в январе-2025: как будем работать и отдыхать На январь в России традиционно приходятся долгие новогодние каникулы. Как россияне будут официально отдыхать в январе 2025 года, какие дни будут рабочим и праздничными и производственный календарь на январь 2025 — в материале Life.ru. 20 декабря, 21:35 Зимние праздничные каникулы 2024–2025 начинаются 29 декабря и продлятся по 8 января. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Производственный календарь: январь-2025

Зимние праздничные каникулы 2024–2025 начинаются 29 декабря и продлятся по 8 января включительно. Таким образом, хотя последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной, за ней последует 11 дней отдыха, и это на один день больше, чем в прошлом году.

При этом 4 и 5 января и без праздников были бы выходными — это суббота и воскресенье. Поэтому, чтобы эти выходные не пропали, их официально, по специальному постановлению Правительства России, перенесли: выходной за 4 января — на 2 мая (выпадает на пятницу), за 5 января — на 31 декабря 2025 года (среда).

Производственный календарь на январь 2025 года. Инфографика © Life.ru

9 января мы выходим на работу, и нас ожидает самая короткая рабочая неделя в году: она продлится два дня. В общей сложности вместе с обычными выходными в январе будет 14 нерабочих дней. Как и всегда, январь в 2025 году будет самым коротким рабочим месяцем в году. Обычные выходные месяца — это 11–12, 18–19 и 25–26 января.

Чтобы россияне могли чётко планировать свои отпуска на весь год, в открытом доступе на официальном сайте Государственной думы выложен производственный календарь – 2025.

Норма рабочего времени в январе

При 40-часовой рабочей неделе, то есть стандартном 8-часовом рабочем дне, у россиян в январе 2025 года официально выходит 136 рабочих часов. При 36-часовой неделе рабочий день длится 7 с небольшим часов, и в общей сложности получается 122,4 рабочих часа. При сокращённом графике с 24-часовой неделей рабочих часов будет 81,6, человек трудится лишь по 4,8 часа в день.

Как будет оплачиваться работа в новогодние праздники

Как заверили в Государственной думе, работа с 1 по 8 января 2025 года должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час. При этом не имеет значения, на какой системе оплаты труда находится сотрудник.

Праздники в январе-2025

Январь — очень богатый на праздники месяц. Рождественский сочельник 6 января и само Рождество 7 января включены в новогодние каникулы, а вот любимый многими старый Новый год (который встречают 13 января) официально праздником не является и приходится на рабочий день. Крещенский сочельник и Крещение, то есть 18 и 19 января, выпадают на выходные. Татьянин день (он же День студента) 25 января — тоже выходной.

Из январских праздников можно также упомянуть, к примеру, День работника прокуратуры (12 января, выходной), День российской печати (13 января, рабочий день), День инженерных войск (21 января, рабочий день), Международный день таможенника (26 января, выходной), День Деда Мороза и Снегурочки (30 января, рабочий день).

Когда лучше взять отпуск в январе-2025

Целесообразность отпуска в январе можно оценивать с двух разных точек зрения. С одной стороны, в отпуск лучше идти в месяц с большим количеством рабочих дней, а поскольку в первый месяц года их будет всего 17, дополнительно вычитать из них означает потерять в деньгах, что будет довольно очевидно в день следующей зарплаты. С другой стороны, в январе благодаря каникулам появляется много времени на поездки и полноценный отдых, а для многих это дороже денег.

Авторы Александр Бочаров