Время триумфа: Психолог раскрыл причину активности трудоголиков перед Новым годом

С приближением конца года многие люди стремятся завершить все дела на работе и спокойно встретить Новый год с премией. Однако для трудоголиков декабрь — это не просто период завершения годовых задач, а настоящее время триумфа. Трудоголизм, как правило, развивается на фоне психологического дискомфорта, отметил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru. Люди уходят в работу, пытаясь избежать личных проблем, и декабрь становится для них временем максимальной активности.

В этот период компании превращаются в ульи, и каждый сотрудник старается довести свои проекты до конца. Трудоголики находят радость и удовлетворение в ускоренном ритме работы, в котором они чувствуют себя на пике своей продуктивности. Для них важно не только завершить задачи, но и получить признание за свои усилия, что особенно актуально в конце года, когда подводятся итоги и раздаются премии.

Если выполнение месячного плана можно как-то проигнорировать, то когда на кону 13-я зарплата, у любого создаётся ощущение срочности и желание не потерять премиальные в последнюю минуту. Адреналин захлёстывает всех, а трудоголикам буря вокруг них позволяет чувствовать себя живыми и нужными. Трудоголики наслаждаются драйвом, который охватывает компанию в декабре, и просто купаются в ощущении важности своей работы. Станислав Самбурский Клинический психолог

Для многих трудоголиков признание достижений и похвала становятся важнейшими источниками удовлетворения, порой даже важнее личной жизни. Они готовы работать до последнего, чтобы на корпоративе услышать слова признания и похвалы от руководства.

Психолог подчёркивает, что трудоголизм является способом убежать от личных проблем. Работа становится зоной комфорта, где можно спрятаться от сложных разговоров или эмоций. Однако важно понимать, что работа не решит личных проблем, и уход в неё не является выходом.