Костюм, визажист и капельницы: Россиянам рассказали, во сколько обойдётся новогодний образ в 2024 году

С приближением Нового года россияне стремятся не только украсить свои дома, но и подготовить стильные праздничные образы. Кандидат экономических наук, доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова поделилась с Life.ru расчётами примерной стоимости новогодних нарядов для мужчин и женщин в 2024 году.

Для дам идеальный новогодний образ включает платье, туфельки, чулки, бельё, парфюм и услуги салонов красоты. Стоимость указанного набора может варьироваться от 41,5 до 132,5 тысячи рублей в зависимости от выбранных вариантов. Женщинам придётся выложить от 5 до 22 тысяч рублей за платье, 7-18 тысяч рублей за обувь, а также от 6 до 23 тысяч рублей за бельё и духи. Услуги парикмахера, визажиста и косметолога также войдут в стоимость образа и потребуют ещё от 5 до 15 тысяч рублей.

«А если фея планирует похудеть на капельницах, то придётся заняться этим заранее и запланировать от 50 до 80 тысяч рублей дополнительно», — добавила Сазанова.

Для мужчин классический новогодний образ включает костюм, рубашку, обувь и аксессуары. В среднем сильному полу придётся потратить от 42,6 до 143,3 тысячи рублей. Стоимость костюмов варьируется от 16 до 72 тысяч, рубашек — от 3,5 до 8 тысяч, обуви — от 5 до 25 тысяч. Также потребуется парикмахер, маникюр и педикюр, что добавит ещё до 10 тысяч.

«Сэкономить 5-15 тысяч рублей можно на услугах салона красоты, сделав домашние уходовые процедуры, а также на похудении, отложив его к лету. Но самое главное в Новом году — это хорошее настроение и радость от встречи с близкими и родными людьми», — резюмировала эксперт.