Рулетики с кабачками и тосты с ростбифом: Диетолог составила новогоднее ЗОЖ-меню

Миллионы россиян не представляют себе Новый год без пышного застолья. Однако важно помнить, что закуски для праздника должны быть не только вкусными, но и полезными. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Ольга Панова. В интервью радио Sputnik она предложила новогоднее ЗОЖ-меню.

По словам эксперта, на столе должно быть как можно больше блюд с овощами, от которых лучше работает пищеварение. Так, дорогим гостям можно подать лёгкие овощные рулетики с молодыми кабачками или канапе с различными ростками зелени. Не лишними будут и закуски с хумусом.

«Если хочется мяса, для закусок лучше выбрать нежирные сорта и готовить их на пару, гриле или запекать. Можно для этого использовать в любом виде куриную грудку, индейку или постную говядину», — предложила диетолог.