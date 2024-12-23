Рулетики с кабачками и тосты с ростбифом: Диетолог составила новогоднее ЗОЖ-меню
Диетолог Панова призвала подать на новогодний стол побольше блюд с овощами
Миллионы россиян не представляют себе Новый год без пышного застолья. Однако важно помнить, что закуски для праздника должны быть не только вкусными, но и полезными. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Ольга Панова. В интервью радио Sputnik она предложила новогоднее ЗОЖ-меню.
По словам эксперта, на столе должно быть как можно больше блюд с овощами, от которых лучше работает пищеварение. Так, дорогим гостям можно подать лёгкие овощные рулетики с молодыми кабачками или канапе с различными ростками зелени. Не лишними будут и закуски с хумусом.
«Если хочется мяса, для закусок лучше выбрать нежирные сорта и готовить их на пару, гриле или запекать. Можно для этого использовать в любом виде куриную грудку, индейку или постную говядину», — предложила диетолог.
Ещё можно сделать тосты с ростбифом, рукколой и маленькими помидорами. Из рыбных закусок на новогодний стол рекомендуется поставить рулетики из лосося с огурцом, творожным сыром, икрой или креветками сверху. А вот от колбасных нарезок, паштетов и жирных сыров лучше отказаться.
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Kandinsky 3.1 / Life.ru