Польза и вред: Россиянам рассказали о разнице углеводов

Вопреки расхожему заблуждению, полностью отказываться от употребления углеводов не стоит, ведь они составляют основу полезного рациона человека наряду с белками и жирами. Об этом предупредила врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

«Они являются основным источником энергии для живых организмов. Сбалансированный рацион должен на 50–60% состоять из углеводов», — подчеркнула она в беседе с РИАМО.

Медик также подчеркнула важность выбора медленных углеводов, которые содержатся в таких продуктах, как зерновые злаки, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые, многие овощи, семена и орехи. Эти углеводы медленно расщепляются и обеспечивают длительное чувство сытости, при этом не вызывая резких скачков уровня глюкозы в крови.