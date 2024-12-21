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21 декабря, 13:44

Польза и вред: Россиянам рассказали о разнице углеводов

Эндокринолог Закирова: Сложные углеводы полезнее для организма

Вопреки расхожему заблуждению, полностью отказываться от употребления углеводов не стоит, ведь они составляют основу полезного рациона человека наряду с белками и жирами. Об этом предупредила врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

«Они являются основным источником энергии для живых организмов. Сбалансированный рацион должен на 50–60% состоять из углеводов», — подчеркнула она в беседе с РИАМО.

Медик также подчеркнула важность выбора медленных углеводов, которые содержатся в таких продуктах, как зерновые злаки, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бобовые, многие овощи, семена и орехи. Эти углеводы медленно расщепляются и обеспечивают длительное чувство сытости, при этом не вызывая резких скачков уровня глюкозы в крови.

А вот с быстрыми углеводами ситуация совершенно иная, пояснила Закирова. Они обладают высоким гликемическим индексом и способствуют ожирению, потому что не нуждаются в переваривании и дополнительном расщеплении. Вред организму могут нанести сахар, мёд, сладости выпечка, молочка, сладкие фрукты, кукуруза, сухофрукты, жареная картошка и другие продукты, резюмировала специалист.

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Ранее эндокринолог назвала самые вредные продукты для женского здоровья. Кроме того, врач перечислила самые полезные перекусы. А ещё диетолог назвала фрукт, который помогает худеть и лучше спать.

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Борис Эльфанд
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