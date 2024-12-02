Диетолог назвала фрукт, который помогает худеть и лучше спать

Диетолог Пабло Охеда рассказал о многочисленных полезных свойствах хурмы, подчеркнув её значимость для здоровья. Об этом сообщает издание Cuidate Plus.

Хурма богата калием и магнием, которые улучшают сон и помогают восстановиться после физических нагрузок, что особенно важно для спортсменов. Кроме того, плод содержит железо. «В хурме 40% железа от суточной нормы потребления, что очень важно, например, для женщин во время менструации или для людей, страдающих анемией», — подчеркнул Охеда.

Плод также богат углеводами и клетчаткой. Эти элементы помогают сохранять силы на длительное время, поэтому хурма — отличный выбор для активных людей и тех, кто хочет поддерживать высокий уровень энергии в течение дня.

Несмотря на сладость, у хурмы низкий гликемический индекс. Из-за этого сахар медленно поступает в кровь, и плод можно есть во время похудения. Включение хурмы в рацион может быть полезным для контроля веса и улучшения пищеварения.

Родиной хурмы являются субтропические регионы Юго-Восточной Азии. В России она выращивается в Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе. Это растение неприхотливо и может расти даже на бедных почвах. Хурма растёт и как дерево, и как кустарник.

Из-за того, что плоды хурмы довольно большие, многие люди думают, что это фрукт. Но на самом деле хурма — это ягода. У неё особенный вкус: он немного вязкий и имеет необычное послевкусие, особенно если ягоды не дозрели.