Назван простой способ сделать так, чтобы хурма «‎не вязала» во рту

В России в самом разгаре сезон хурмы. Эта ягода славится не только своим сладким вкусом, но и полезными свойствами. Однако порой покупка может огорчить, если выбрать хурму неправильно. По словам шеф-повара Егора Целовальникова, отдавать предпочтение стоит мужским сортам — корольку и шарону, поскольку в женских содержится больше танина, вызывающего те самые неприятные вяжущие ощущения во рту.

Кроме того, важно обращать внимание на цвет плода, объяснил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он должен быть красно-оранжевый, ярко-оранжевый, коричнево-оранжевый или слегка коричневатый.

Если всё-таки попалась вяжущая хурма, не спешите от неё избавляться. Сделать её пригодной для еды можно двумя способами. Один из них — заморозить на один-два дня. При этом плод надо обязательно накрыть пищевой плёнкой. Также рядом с хурмой можно положить яблоки «Гренни Смит» или бананы. Они выделяют большое количество ферментов, которые способны снизить танин. Сохранить хурму можно с помощью сушки в духовке при температуре 60 градусов в течение 3-5 часов.

А вот пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови хурма противопоказана, так как уровень сахара в крови после её приема резко повышается. Это влечёт за собой повреждение сосудов организма и нервных волокон и может привести, в том числе, к развитию нарушений зрения, предупреждает профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.