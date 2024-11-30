Назван простой способ сделать так, чтобы хурма «не вязала» во рту
Шеф-повар Целовальников: Чтобы хурма не вязала, надо положить рядом бананы
В России в самом разгаре сезон хурмы. Эта ягода славится не только своим сладким вкусом, но и полезными свойствами. Однако порой покупка может огорчить, если выбрать хурму неправильно. По словам шеф-повара Егора Целовальникова, отдавать предпочтение стоит мужским сортам — корольку и шарону, поскольку в женских содержится больше танина, вызывающего те самые неприятные вяжущие ощущения во рту.
Кроме того, важно обращать внимание на цвет плода, объяснил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он должен быть красно-оранжевый, ярко-оранжевый, коричнево-оранжевый или слегка коричневатый.
Если всё-таки попалась вяжущая хурма, не спешите от неё избавляться. Сделать её пригодной для еды можно двумя способами. Один из них — заморозить на один-два дня. При этом плод надо обязательно накрыть пищевой плёнкой. Также рядом с хурмой можно положить яблоки «Гренни Смит» или бананы. Они выделяют большое количество ферментов, которые способны снизить танин. Сохранить хурму можно с помощью сушки в духовке при температуре 60 градусов в течение 3-5 часов.
А вот пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови хурма противопоказана, так как уровень сахара в крови после её приема резко повышается. Это влечёт за собой повреждение сосудов организма и нервных волокон и может привести, в том числе, к развитию нарушений зрения, предупреждает профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
«Переедание хурмы может привести к уплотнению каловых масс, но никакой кишечной непроходимости при этом развиться не может. Непроходимость, как и возникновение комков в желудке, связано только с повреждением нервных волокон кишечника и нарушением перистальтики желудочно-кишечного тракта, но никак не с застоем большого количества волокон хурмы», — рассказала она «Известиям».
Ранее Life.ru писал, что хурма считается настоящей «витаминной бомбой» у врачей. В ней очень много антиоксидантов, защищающих клетки от свободных радикалов, а также витаминов C, P и B, калия и магния. Этот уникальный состав благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет. Клетчатка в составе фрукта нормализует пищеварение. Однако хурму не стоит есть людям с нарушениями в работе щитовидной железы и с сахарным диабетом, незрелый фрукт может стать «камнем» в кишечнике.