«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 13:59

Назван простой способ сделать так, чтобы хурма «‎не вязала» во рту

Шеф-повар Целовальников: Чтобы хурма не вязала, надо положить рядом бананы

В России в самом разгаре сезон хурмы. Эта ягода славится не только своим сладким вкусом, но и полезными свойствами. Однако порой покупка может огорчить, если выбрать хурму неправильно. По словам шеф-повара Егора Целовальникова, отдавать предпочтение стоит мужским сортам — корольку и шарону, поскольку в женских содержится больше танина, вызывающего те самые неприятные вяжущие ощущения во рту.

Кроме того, важно обращать внимание на цвет плода, объяснил эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он должен быть красно-оранжевый, ярко-оранжевый, коричнево-оранжевый или слегка коричневатый.

Если всё-таки попалась вяжущая хурма, не спешите от неё избавляться. Сделать её пригодной для еды можно двумя способами. Один из них — заморозить на один-два дня. При этом плод надо обязательно накрыть пищевой плёнкой. Также рядом с хурмой можно положить яблоки «Гренни Смит» или бананы. Они выделяют большое количество ферментов, которые способны снизить танин. Сохранить хурму можно с помощью сушки в духовке при температуре 60 градусов в течение 3-5 часов.

А вот пациентам с нарушениями уровня глюкозы крови хурма противопоказана, так как уровень сахара в крови после её приема резко повышается. Это влечёт за собой повреждение сосудов организма и нервных волокон и может привести, в том числе, к развитию нарушений зрения, предупреждает профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«Переедание хурмы может привести к уплотнению каловых масс, но никакой кишечной непроходимости при этом развиться не может. Непроходимость, как и возникновение комков в желудке, связано только с повреждением нервных волокон кишечника и нарушением перистальтики желудочно-кишечного тракта, но никак не с застоем большого количества волокон хурмы», — рассказала она «Известиям».

Диетолог раскрыл, как хурма помогает людям продлить молодость
Диетолог раскрыл, как хурма помогает людям продлить молодость

Ранее Life.ru писал, что хурма считается настоящей «витаминной бомбой» у врачей. В ней очень много антиоксидантов, защищающих клетки от свободных радикалов, а также витаминов C, P и B, калия и магния. Этот уникальный состав благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет. Клетчатка в составе фрукта нормализует пищеварение. Однако хурму не стоит есть людям с нарушениями в работе щитовидной железы и с сахарным диабетом, незрелый фрукт может стать «камнем» в кишечнике.

Обложка ©

freepik/stockking

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar