Уфимские врачи посоветовали отказаться от хурмы при диабете и болезни Грейвса

Хурма — одна из самых вкусных и полезных осенних ягод, которая содержит множество витаминов и микроэлементов. Однако этот продукт подходит далеко не всем. В беседе с Ufa Time эксперты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы (РЦОЗиМП) рассказали о возможных противопоказаниях.

Эксперты предупреждают, что людям с заболеваниями, связанными с нарушением обмена йода, например, при болезни Грейвса, следует временно исключить хурму из рациона. Этот фрукт может воздействовать на работу щитовидной железы, что важно учитывать при эндокринных расстройствах.

Кроме того, хурма очень сладкая. Об этом также следует помнить пациентам с сахарным диабетом. «Для тех, кто принимает инсулин, хурму можно включать в рацион, но с учётом расчёта дозировки инсулина», — отмечается в публикации.

Ягода не только сладкая, она также содержит множество полезных веществ. В частности, в плодах присутствуют дубильные вещества (танины), которые при незрелости плодов придают им вяжущий вкус. Эти вещества способны изменять белковые молекулы слизистой оболочки полости рта и сужать кровеносные сосуд. Однако при дозревании плода танины разрушаются, и ягода теряет свои вяжущие свойства, становясь более мягкой и приятной на вкус.

Хурма — это также богатый источник клетчатки и витаминов, при этом она малокалорийна, что делает её отличным продуктом для тех, кто следит за своим весом. Одно из важных преимуществ ягоды — её способность снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это свойство связано с высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом и укрепляют стенки сосудов.

Кроме того, хурма способствует нормализации уровня холестерина в крови, что помогает замедлить развитие атеросклероза. Она также является хорошим источником йода, что полезно для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы, а также способствует устранению дефицита этого важного минерала в организме.

В целом, хурма обладает множеством полезных свойств, однако, как и любой продукт, она требует разумного подхода в употреблении, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Как отмечают эксперты РЦОЗиМП, если вы не относитесь к группе риска, эта ягода станет отличным дополнением к вашему рациону, а её употребление поможет поддерживать здоровье и предотвратить многие заболевания.