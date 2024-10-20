Диетолог раскрыл, как хурма помогает людям продлить молодость

Хурма — это вкусный тропический фрукт, сезон которого начинается в ноябре. Диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург в беседе с изданием «Вечерняя Москва» заявил, что хурма является полезным продуктом благодаря высокому содержанию витаминов A, B и C, а также микроэлементов. Этот комплекс особенно важен осенью, поскольку помогает улучшить работу нервной системы, поддерживает иммунитет и защищает организм от различных инфекций.

Оптимально употреблять хурму в свежем виде не чаще трёх раз в неделю. Замороженный продукт также сохраняет свои полезные свойства, но повторная заморозка их ухудшает. Кроме того, хурма содержит железо и йод, которые необходимы в любое время года.

Тем не менее, людям с заболеваниями поджелудочной железы следует быть осторожными с этим фруктом. Также Гинзбург предостерегает тех, кто страдает мочекаменной болезнью, поскольку хурма обладает мочегонным эффектом. Людям с сахарным диабетом следует ограничить потребление хурмы из-за её сладости — не более одного плода в день.

«Продукт позволяет сохранить пигмент, а это означает, что ваши волосы ещё долгое время не будут седеть. Также хурма предотвращает преждевременное старение», — рассказал эксперт.