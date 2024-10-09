Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 14:29

Врач объяснила, в каком случае хурма может стать «камнем» в кишечнике

Диетолог Кривова: Хурма может стать причиной фитобезоара в кишечнике

В середине октября традиционно начинается сезон хурмы, которая богата питательными веществами и витаминами группы А, В, С и Е. Также этот фрукт содержит минералы: калий, магний, марганец и медь, и достаточно большое количество клетчатки. Здоровым людям можно есть хурму хоть каждый день, а вот при некоторых болезнях к этому фрукту следует относиться с осторожностью, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Анна Кривова.

В частности, в сторону рыжих плодов не стоит смотреть людям с аллергиями, сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительного тракта. Высокое содержание клетчатки в хурме может спровоцировать боли в животе у пациентов с проблемами ЖКТ.

«Это не означает, что совсем нельзя есть фрукт. Можно, но с осторожностью. С сахарным диабетом нужно учитывать количество углеводов в день», — добавила Кривова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы
Россиянам рассказали, как лечить нервное истощение с помощью хурмы

По словам врача, особую опасность таит в себе вяжущая хурма. Она может привести к фитобезоару, когда кожура и волокна от фрукта образуют вещество, похожее на камень. Это может закупорить кишечный тракт и вызвать желудочно-кишечную непроходимость.

При этом плоды спелой хурмы положительно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей, обладают ярко выраженным мочегонным эффектом, а отваром из жёстких хвостиков плодов лечат энурез. В медицине танины, которые содержатся в хурме, используются в виде компонента препаратов при серьёзных отравлениях, а также в противодиарейных, кровоостанавливающих и противогеморроидальных средствах.

Обложка ©

Freepik / azerbaijan_stockers

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров