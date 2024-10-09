Врач объяснила, в каком случае хурма может стать «камнем» в кишечнике

В середине октября традиционно начинается сезон хурмы, которая богата питательными веществами и витаминами группы А, В, С и Е. Также этот фрукт содержит минералы: калий, магний, марганец и медь, и достаточно большое количество клетчатки. Здоровым людям можно есть хурму хоть каждый день, а вот при некоторых болезнях к этому фрукту следует относиться с осторожностью, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Анна Кривова.

В частности, в сторону рыжих плодов не стоит смотреть людям с аллергиями, сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительного тракта. Высокое содержание клетчатки в хурме может спровоцировать боли в животе у пациентов с проблемами ЖКТ.

«Это не означает, что совсем нельзя есть фрукт. Можно, но с осторожностью. С сахарным диабетом нужно учитывать количество углеводов в день», — добавила Кривова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам врача, особую опасность таит в себе вяжущая хурма. Она может привести к фитобезоару, когда кожура и волокна от фрукта образуют вещество, похожее на камень. Это может закупорить кишечный тракт и вызвать желудочно-кишечную непроходимость.