Россиян предупредили о неочевидной опасности хурмы для здоровья
Не стоит сразу съедать несколько плодов хурмы. Обложка © freepik.com / KamranAydinov
Известная ярким оранжевым цветом и сладким вкусом хурма пользуется популярностью в осенне-зимний период. Название плода переводится с латинского как «сердечное яблоко». Хотя этот фрукт богат витаминами, антиоксидантами и микроэлементами, медики предостерегают от его избыточного потребления. Хирург Ксения Мерсаидова в интервью изданию e1.ru предупреждает, что чрезмерное употребление хурмы может привести к серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Основная опасность фрукта заключается в его пищевых волокнах, которые могут образовывать плотные комки в желудке. Они содержат танины, которые при взаимодействии с желудочным соком и остатками пищи создают твёрдые частицы. В худшем случае это может привести к кишечной непроходимости и даже разрыву кишки.
Каждый год в сезон хурмы медицинские учреждения фиксируют увеличение числа пациентов с подобными проблемами. По словам врача, такие случаи хоть и редки, но риск существует. Для возникновения проблемы иногда достаточно съесть всего два-три плода.
Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты рекомендуют ограничить потребление хурмы до одного плода в день и выбирать менее вяжущие сорта. Если после употребления хурмы возникает дискомфорт в желудке, можно выпить тёплой воды или съесть корку хлеба, чтобы облегчить состояние. Если боль не проходит, необходимо обратиться к врачу.
Таким образом, несмотря на все полезные элементы в составе хурмы, такие как витамины и антиоксиданты, важно соблюдать меру в её потреблении. Этот подход поможет наслаждаться вкусом фрукта без риска для здоровья.
Напоминаем, ранее гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, почему нельзя ложиться сразу после еды. Врач пояснила, что это может быть особенно опасно для людей, которые предрасположены к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).