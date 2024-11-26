Россиян предупредили о неочевидной опасности хурмы для здоровья

Известная ярким оранжевым цветом и сладким вкусом хурма пользуется популярностью в осенне-зимний период. Название плода переводится с латинского как «сердечное яблоко». Хотя этот фрукт богат витаминами, антиоксидантами и микроэлементами, медики предостерегают от его избыточного потребления. Хирург Ксения Мерсаидова в интервью изданию e1.ru предупреждает, что чрезмерное употребление хурмы может привести к серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Основная опасность фрукта заключается в его пищевых волокнах, которые могут образовывать плотные комки в желудке. Они содержат танины, которые при взаимодействии с желудочным соком и остатками пищи создают твёрдые частицы. В худшем случае это может привести к кишечной непроходимости и даже разрыву кишки.

Каждый год в сезон хурмы медицинские учреждения фиксируют увеличение числа пациентов с подобными проблемами. По словам врача, такие случаи хоть и редки, но риск существует. Для возникновения проблемы иногда достаточно съесть всего два-три плода.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты рекомендуют ограничить потребление хурмы до одного плода в день и выбирать менее вяжущие сорта. Если после употребления хурмы возникает дискомфорт в желудке, можно выпить тёплой воды или съесть корку хлеба, чтобы облегчить состояние. Если боль не проходит, необходимо обратиться к врачу.

Таким образом, несмотря на все полезные элементы в составе хурмы, такие как витамины и антиоксиданты, важно соблюдать меру в её потреблении. Этот подход поможет наслаждаться вкусом фрукта без риска для здоровья.