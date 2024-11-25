Долой «зажировку»: Эндокринолог назвала простой способ не испортить фигуру зимой

В осенне-зимний сезон существует больший риск набрать лишние килограммы, которые придётся скидывать к лету. Однако этих качелей можно избежать. Оставаться в одном весе круглый год вполне возможно, если придерживаться нескольких простых правил, заявила врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.

По её словам, чтобы свести к минимуму изменение веса, в осенне-зимний период следует есть больше овощей и белка. Это могут быть яйца, творог, мясо, птица и рыба. Кроме того, нельзя пропускать основные приёмы пищи, чтобы не переедать. В борьбе с аппетитом поможет и правильный питьевой режим. Также медик посоветовала заниматься физической активностью три-четыре раза в неделю примерно по 50 минут.

«Важно соблюдать режим работы и отдыха. И спать не менее семи часов, чтобы нормализовать уровень мелатонина», — добавила эндокринолог в беседе с URA.RU.