Но лучше не переедать: Россиянам раскрыли блюдо-бомбу, наполненную микроэлементами

По её словам, квашеная капуста с огурцом успокаивает желудок, снижает вздутие и колики. А ферменты из этих продуктов успокаивают микрофлору кишечника. В итоге уменьшается интенсивность высыпаний, исчезают покраснения кожи. Только вот переедать его тоже не стоит: достаточно 250 граммов раз или два в неделю для взрослого человека. Беременным лучше вообще воздержаться, чтобы не спровоцировать проблемы со стулом.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, что квашеная капуста, кефир и йогурт без добавок помогут оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение. По её словам, именно во время стресса люди едят пищу с высоким содержанием сахара, нездоровыми жирами и солью, а эти продукты как раз помогут справиться с нервным перенапряжением, так как присутствие в них живых микроорганизмов поможет поддерживать здоровье кишечника, который влияет на выработку серотонина, а он, в свою очередь, отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение.