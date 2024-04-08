Врач назвала россиянам неожиданные продукты, которые, как оказалось, улучшают настроение

Оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение помогут такие простые продукты, как квашеная капуста, кефир и йогурт без добавок. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение", — подчеркнула эндокринолог в беседе с РИАМО.

По её словам, именно во время стресса люди едят пищу с высоким содержанием сахара, нездоровыми жирами и солью, а эти продукты как раз помогут справиться с нервным перенапряжением, так как присутствие в них живых микроорганизмов поможет поддерживать здоровье кишечника, который влияет на выработку серотонина, а он, в свою очередь, отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение.

Также поднять настроение помогут бананы: благодаря содержанию сахара, клетчатки и витамина В6 они способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние.