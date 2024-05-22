Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 14:59

Названа самая полезная зелень

Диетолог Макиша назвала петрушку самой полезной зеленью для выращивания дома

Названа самая полезная зелень для выращивания дома. Обложка © Freepik / lookstudio

Названа самая полезная зелень для выращивания дома. Обложка © Freepik / lookstudio

Зелень является важным источником пищевой клетчатки, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья организма. Помимо того, в ней содержится большое количество витаминов С и К, рассказала врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша. Она перечислила наиболее полезные виды зелени, которые можно выращивать дома.

"Вообще, вся зелень хороша. На самом деле зелень является важным источником пищевой клетчатки в первую очередь. То есть это пищевые волокна, которые помогают работать кишечнику нормально", — пояснила диетолог в разговоре с РИА "ФедералПресс".

По её словам, любая зелень содержит витамин К, но обычная петрушка в этом плане лидирует. Этот витамин играет важную роль для нормального усвоения кальция в организме, а для получения суточной нормы достаточно всего 10 граммов петрушки, пояснила врач.

"Петрушка, укроп, кинза — это вопрос вашего выбора, что вам нравится больше на вкус. Но если смотреть по концентрации полезных веществ, то петрушка всё равно будет занимать первое место", — резюмировала эксперт по здоровому питанию.
Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом
Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом

Ранее был раскрыт топ-5 премудростей для выбора зелени в магазине и на рынке. Она должна быть в ежедневном рационе каждого человека, поскольку улучшает перистальтику кишечника, способствует расщеплению жиров, обогащает организм минералами и витаминами. Но выбирать зелень нужно правильно, чтобы она принесла организму исключительно пользу.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров