«Особых преимуществ нет»: Диетолог сравнил булгур и гречку и выбрал победителя

Фанаты правильного питания очень ценят булгур из-за низкого гликемического индекса и малого количества калорий. Иногда её рекомендуют в качестве альтернативы гречке, однако, несмотря на пользу, переоценивать данную крупу не стоит, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Доктор медицинских наук напомнил, что булгур состоит из медленно усваиваемых углеводов и содержит те же витамины и минералы, что и гречка. Однако, по его словам, эта крупа не может стать альтернативой гречке из-за своей высокой цены. Фактически, булгур необходим лишь тем, кто ценит разнообразие в своём рационе.