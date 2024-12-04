«Особых преимуществ нет»: Диетолог сравнил булгур и гречку и выбрал победителя
Диетолог Гинзбург: Булгур не может стать альтернативой гречке
Фанаты правильного питания очень ценят булгур из-за низкого гликемического индекса и малого количества калорий. Иногда её рекомендуют в качестве альтернативы гречке, однако, несмотря на пользу, переоценивать данную крупу не стоит, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Доктор медицинских наук напомнил, что булгур состоит из медленно усваиваемых углеводов и содержит те же витамины и минералы, что и гречка. Однако, по его словам, эта крупа не может стать альтернативой гречке из-за своей высокой цены. Фактически, булгур необходим лишь тем, кто ценит разнообразие в своём рационе.
«Я бы булгур не рассматривал как альтернативу, я бы даже наоборот, скорее рассматривал гречку и рис как альтернативу булгуру, потому что он в принципе никаких особых преимуществ не имеет», — заявил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
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