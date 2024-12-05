Эндокринолог назвала самые вредные продукты для женского здоровья

Здоровье женщины напрямую зависит от качества её рациона. Некоторые продукты особенно негативно воздействуют на организм. О самых вредных из них в интервью «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог Алина Алкашева.

Один из главных «виновников» проблем со здоровьем — это сахар. Врач подчеркнула, что избыток этого продукта в рационе женщин может привести к целому ряду серьёзных заболеваний, таких как ожирение, инсулинорезистентность и болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, сахар в значительной мере ухудшает состояние кожи, снижая выработку коллагена.

Для предотвращения подобных проблем специалист рекомендовала ограничить потребление простых углеводов до 50 граммов в сутки. Это не только поможет избежать негативных последствий для здоровья, но и поспособствует поддержанию нормального веса и гормонального фона.

Не менее опасным продуктом является алкоголь. Он оказывает разрушительное воздействие на баланс микрофлоры кишечника, что затрудняет усвоение витаминов и минералов. Это приводит к хроническим воспалениям, снижению иммунитета и ухудшению состояния кожи.

Не стоит забывать и о молочных продуктах. Врач предупредила, что чрезмерное их потребление может привести к повышению выработки инсулина, что в свою очередь связано с развитием акне, отечности и появлении других неприятных симптомов.

Вдобавок к этому эндокринолог акцентировала внимание на вреде дрожжевой выпечки, которая содержит рафинированные углеводы. Они быстро перерабатываются в сахар, что приводит к резкому скачку уровня глюкозы в крови. Это провоцирует набор лишнего веса и нарушает гормональный баланс.

Алина Алкашева подчеркнула, что в рационе женщин обязательно должны присутствовать свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи. Они не только насыщают организм необходимыми витаминами и минералами, но и способствуют нормализации обмена веществ. «Особую ценность представляют орехи благодаря высокому содержанию витамина Е, который играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов, предотвращении тромбообразования, улучшении упругости кожи и нормализации менструального цикла», — добавила специалист.