Учёные назвали продукт, который помогает в борьбе с храпом

Недавние исследования показали, что употребление сыра может снизить риск храпа на 28%. Это открытие стало результатом масштабного исследования, проведённого с участием более 400 тысяч британцев, сообщает газета Mirror.

Учёные из Университета Чэнду в Китае выяснили, что сыр не только уменьшает вероятность храпа, но и способствует снижению кровяного давления и увеличению уровня тестостерона. Эти изменения могут снизить риск апноэ.

Апноэ — расстройство сна, которое диагностировано почти у миллиарда человек по всему миру. Например, только в Великобритании до 3,9 млн человек страдают заболеванием в средней или тяжёлой степени, хотя считается, что оно недостаточно диагностируется.

Наиболее распространённая форма — обструктивное апноэ сна (ОАС), при котором стенки горла расслабляются и сужаются или закрываются на несколько секунд во время сна. Пациенты с апноэ во сне на мгновение перестают дышать, вызывая громкий храп при восстановлении дыхания.

Раньше считалось, что молочные продукты, включая сыр, усиливают храп из-за увеличения выработки слизи, которая может блокировать дыхательные пути. Новое исследование опровергает эту теорию. Несмотря на противоречивые данные, учёные подчеркивают важность дальнейших исследований в этой области. Они считают, что связь между потреблением сыра и снижением риска синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) может быть важной для профилактики этого заболевания.

Для улучшения качества сна и снижения риска храпа врачи советуют придерживаться здорового образа жизни, поддерживать нормальный вес, избегать алкоголя и выбирать правильное положение для сна.