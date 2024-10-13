Бри, рокфор, дорблю: Кому опасно есть сыры с благородной плесенью

Сыр с благородной плесенью считается поистине деликатесом. Часто россияне покупают его, чтобы побаловать себя и близких необычным вкусом и запахом. Особенно хорошо он сочетается с вином и виноградом. И если здоровые люди могут спокойно есть этот продукт, то некоторым он категорически противопоказан.

По словам нутрициолога и коуча по здоровому питанию Елены Башкировой, сыр с плесенью следует исключить из рациона детей, беременных, пожилых и людей со сниженным иммунитетом.

«Например, смесь грибков, используемых в производстве сыров камамбер и бри, не вызывает заболеваний у здоровых людей. Но у лиц с ослабленной резистентностью гриб может поразить бронхолёгочную систему», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в любом сыре, независимо от сорта, содержится много соли. Поэтому его опасно есть людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целом надо знать меру и не есть больше 50 грамм сыра в день. Молоко в составе должно быть обязательно пастеризованное, так как термическая обработка — это защита от разных бактерий и инфекций, вызывающих отравление.