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10 октября, 12:49

В России стали производить вдвое больше сыра после ввода санкций

Мишустин: Россия удвоила выпуск сыра с момента ввода санкций в 2014 году

Россия смогла значительно нарастить выпуск сельскохозяйственной продукции с 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго. Особенно российские производители хорошо себя показали в выпуске сыра, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 2014 года каждый урожай — не меньше 100 млн тонн зерна, причём последние пять лет — свыше 120 млн тонн. В молочном животноводстве за тот же период объёмы увеличились на 13%, а в мясном — на 30%», — пояснил премьер-министр на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».

Мишустин добавил, что переработка выросла на 44%. Кроме того, в России вдвое выросло производство сыра.

Мишустин заявил о рекордном урожае в России
Мишустин заявил о рекордном урожае в России

Ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин продлил ещё на два года продовольственное эмбарго на импорт с Запада. Продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Оно вводилось в несколько этапов, начиная с 2014 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Дарья Нарыкова
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