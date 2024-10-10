В России стали производить вдвое больше сыра после ввода санкций

Россия смогла значительно нарастить выпуск сельскохозяйственной продукции с 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго. Особенно российские производители хорошо себя показали в выпуске сыра, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С 2014 года каждый урожай — не меньше 100 млн тонн зерна, причём последние пять лет — свыше 120 млн тонн. В молочном животноводстве за тот же период объёмы увеличились на 13%, а в мясном — на 30%», — пояснил премьер-министр на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».

Мишустин добавил, что переработка выросла на 44%. Кроме того, в России вдвое выросло производство сыра.