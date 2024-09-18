Путин ещё на два года продлил продовольственное эмбарго на импорт с Запада

Президент России Владимир Путин продлил ещё на два года — с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго на импорт с Запада. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — указано в документе.

В связи с этим членам российского кабмина поручено обеспечить исполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.

Продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в несколько этапов начиная с 2014 года.