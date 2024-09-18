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18 сентября, 18:54

Путин ещё на два года продлил продовольственное эмбарго на импорт с Запада

Президент России Владимир Путин продлил ещё на два года — с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго на импорт с Запада. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — указано в документе.

В связи с этим членам российского кабмина поручено обеспечить исполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.

Продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в несколько этапов начиная с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Путин призвал задуматься об ограничении экспорта урана, никеля и титана. В связи с этим глава государства предложил кабмину «подумать над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок» указанных видов сырья и других товаров.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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