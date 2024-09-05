Путин: РФ снизит доходы от экспорта газа в ЕС, но поставит больше внутри страны

Доходы России от экспорта газа в Европу снизятся, но тогда «Газпром» поставит больше топлива внутри страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Ничего. Больше «Газпром» будет поставлять внутри страны. Это тоже хорошо», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, нынешние поставщики газа в Европу преследуют в первую очередь собственные национальные интересы. Например, США продают топливо на 50-60% дороже, чем РФ, и экономика Евросоюза, рассчитанная на российские энергоносители, переживает очень серьёзные испытания с закрытием многих отраслей.

Однако это — не выбор России, подчеркнул президент. Путин предложил Европе договориться на данный счёт с Польшей, которая перекрыла трубопроводы. Если же там не хотят, то «не надо».