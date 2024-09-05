Путин заявил, что давно не созванивался с лидерами стран Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что уже давно не созванивался с лидерами США и ряда стран Европы. При этом Москва не отказывается от контактов, уточнил глава государства,
«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединённых Штатов. Хотя мы не отказывались от этих контактов», — указал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Путина, именно западные страны ограничили контакты. Вместе с тем, отметил глава государства, Москве удаётся обмениваться информацией с этими государствами, прежде всего, по линии МИД.
Ранее в Кремле поделились деталями телемоста между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом в 2021 году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор был жёстким и бескомпромиссным с обеих сторон.
Life.ru