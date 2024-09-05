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5 сентября, 09:43

Путин заявил, что давно не созванивался с лидерами стран Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что уже давно не созванивался с лидерами США и ряда стран Европы. При этом Москва не отказывается от контактов, уточнил глава государства,

«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и Соединённых Штатов. Хотя мы не отказывались от этих контактов», — указал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, именно западные страны ограничили контакты. Вместе с тем, отметил глава государства, Москве удаётся обмениваться информацией с этими государствами, прежде всего, по линии МИД.

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Ранее в Кремле поделились деталями телемоста между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом в 2021 году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор был жёстким и бескомпромиссным с обеих сторон.

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Life.ru

Никита Никонов
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