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5 сентября, 09:33

«Не от большого ума»: Путин объяснил, зачем Запад кричит об отказе от российского газа

Путин: Заявления Запада об отказе от ресурсов из РФ делаются не от большого ума

Страны Запада делают заявления об отказе от российских энергоносителей не от большого ума, там руководствуются высокомерием и самоуверенностью. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводит незаконные ограничения, о которых говорил заместитель председателя КНР [Хань Чжэн], делают это, они делают это от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят. Потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что никто не может закрыть российскую энергетику, так как на мировом рынке добыча газа и нефти сейчас находится в соответствии с потребностями. По его словам, экономика во всём мире просто не выдержит такого закрытия.

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Ранее Путин заявил, что РФ не отказывается от транзита газа, но не может заставить Украину. Напомним, контракт на поставку топлива заканчивается 31 декабря.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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