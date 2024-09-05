«Не от большого ума»: Путин объяснил, зачем Запад кричит об отказе от российского газа

Страны Запада делают заявления об отказе от российских энергоносителей не от большого ума, там руководствуются высокомерием и самоуверенностью. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводит незаконные ограничения, о которых говорил заместитель председателя КНР [Хань Чжэн], делают это, они делают это от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят. Потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что никто не может закрыть российскую энергетику, так как на мировом рынке добыча газа и нефти сейчас находится в соответствии с потребностями. По его словам, экономика во всём мире просто не выдержит такого закрытия.