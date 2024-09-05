«Не от большого ума»: Путин объяснил, зачем Запад кричит об отказе от российского газа
Путин: Заявления Запада об отказе от ресурсов из РФ делаются не от большого ума
Страны Запада делают заявления об отказе от российских энергоносителей не от большого ума, там руководствуются высокомерием и самоуверенностью. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
«Ведь когда наши недоброжелатели и те, кто вводит незаконные ограничения, о которых говорил заместитель председателя КНР [Хань Чжэн], делают это, они делают это от чистого сердца, но не от большого ума, как в таких случаях говорят. Потому что результата нет. Они руководствуются только чем? Высокомерием и самоуверенностью», — подчеркнул глава государства.
Путин подчеркнул, что никто не может закрыть российскую энергетику, так как на мировом рынке добыча газа и нефти сейчас находится в соответствии с потребностями. По его словам, экономика во всём мире просто не выдержит такого закрытия.
Ранее Путин заявил, что РФ не отказывается от транзита газа, но не может заставить Украину. Напомним, контракт на поставку топлива заканчивается 31 декабря.
Life.ru