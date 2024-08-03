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3 августа, 20:32

В Австрии назвали год, в который собираются полностью отказаться от российского газа

Kurier: В Австрии хотят к 2027 году отказаться от российского газа

В новую стратегию безопасности Австрии должен быть включён отказ от российского газа уже к 2027 году. Об этом пишет газета Kurier со ссылкой на правящую коалицию республики. Правда, пока ещё новая стратегия безопасности находится на стадии завершения.

"Австрия должна стать независимой от российского природного газа к 2027 году. По информации, бирюзово-зелёное (цвета двух правящих партий, — Прим. Life.ru) правительство уже согласовало это", — уточняет газета.

По некоторым данным, стратегия может быть готова уже в ближайшие недели.

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Ранее стало известно, что Россия за май поставила в Европу больше газа, чем США, что произошло впервые за последние два года. Доля российских трубопроводных поставок и перевозок сжиженного газа составила 15%, тогда как у Штатов — 14%. Для Вашингтона это минимальный показатель за два предыдущих года.

Обложка ©

Unsplash / Jacek Dylag

Анатолий Симоненко
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