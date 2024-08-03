В Австрии назвали год, в который собираются полностью отказаться от российского газа

В новую стратегию безопасности Австрии должен быть включён отказ от российского газа уже к 2027 году. Об этом пишет газета Kurier со ссылкой на правящую коалицию республики. Правда, пока ещё новая стратегия безопасности находится на стадии завершения.

"Австрия должна стать независимой от российского природного газа к 2027 году. По информации, бирюзово-зелёное (цвета двух правящих партий, — Прим. Life.ru) правительство уже согласовало это", — уточняет газета.

По некоторым данным, стратегия может быть готова уже в ближайшие недели.