В Европе пригрозили арестовать платежи в адрес "Газпрома"

Самая большая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила фирмы Венгрии, Словакии и Австрии о возможной конфискации платежей, предназначенных "Газпрому" за импорт газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ранее стало известно, что Россия за май поставила в Европу гораздо больше газа, чем США, что произошло впервые за последние два года. Доля российских трубопроводных поставок и перевозок сжиженного газа составила 15%, тогда как у Штатов — 14%. Для Вашингтона это минимальный показатель за два предыдущих года.