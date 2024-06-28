Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 13:14

В Европе пригрозили арестовать платежи в адрес "Газпрома"

Reuters: Платежи "Газпрома" могут быть арестованы польской энергокомпанией

Самая большая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила фирмы Венгрии, Словакии и Австрии о возможной конфискации платежей, предназначенных "Газпрому" за импорт газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского "Газпрома", — говорится в материале.

Миллер: Уже скоро Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
Миллер: Уже скоро Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Ранее стало известно, что Россия за май поставила в Европу гораздо больше газа, чем США, что произошло впервые за последние два года. Доля российских трубопроводных поставок и перевозок сжиженного газа составила 15%, тогда как у Штатов — 14%. Для Вашингтона это минимальный показатель за два предыдущих года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • Газпром
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров