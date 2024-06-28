В Европе пригрозили арестовать платежи в адрес "Газпрома"
Reuters: Платежи "Газпрома" могут быть арестованы польской энергокомпанией
Самая большая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила фирмы Венгрии, Словакии и Австрии о возможной конфискации платежей, предназначенных "Газпрому" за импорт газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.
"Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen (PKN.WA) предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможности удержания платежей за импорт от российского "Газпрома", — говорится в материале.
Ранее стало известно, что Россия за май поставила в Европу гораздо больше газа, чем США, что произошло впервые за последние два года. Доля российских трубопроводных поставок и перевозок сжиженного газа составила 15%, тогда как у Штатов — 14%. Для Вашингтона это минимальный показатель за два предыдущих года.
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