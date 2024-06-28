Миллер: Уже скоро Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Он отметил, что компания постепенно увеличивает объём поставок газа в Китай через газопровод "Сила Сибири". В следующем году количество экспортированного газа достигнет запланированной отметки в 38 миллиардов кубических метров в год. В 2027 году будет запущен ещё один маршрут в Китай, известный как "дальневосточный", который добавит ещё 10 миллиардов кубических метров газа в год, заключил Миллер.