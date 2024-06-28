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28 июня, 11:26

Миллер: Уже скоро Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Благодаря запуску газопровода "Сила Сибири" и планируемого "дальневосточного" маршрута Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", — сказал Миллер.

Он отметил, что компания постепенно увеличивает объём поставок газа в Китай через газопровод "Сила Сибири". В следующем году количество экспортированного газа достигнет запланированной отметки в 38 миллиардов кубических метров в год. В 2027 году будет запущен ещё один маршрут в Китай, известный как "дальневосточный", который добавит ещё 10 миллиардов кубических метров газа в год, заключил Миллер.

"Газпром" в пятый раз с начала года побил рекорд по поставкам газа в Китай
"Газпром" в пятый раз с начала года побил рекорд по поставкам газа в Китай

Ранее Life.ru рассказывал о том, сколько Россия заработала на продаже газа за рубли. Оказалось, что первое место по объёмам закупок трубопроводного газа занимает Венгрия (769 млрд руб.). Далее идут Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Александра Мышляева
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