Миллер: Уже скоро Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
Благодаря запуску газопровода "Сила Сибири" и планируемого "дальневосточного" маршрута Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"С выходом "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай", — сказал Миллер.
Он отметил, что компания постепенно увеличивает объём поставок газа в Китай через газопровод "Сила Сибири". В следующем году количество экспортированного газа достигнет запланированной отметки в 38 миллиардов кубических метров в год. В 2027 году будет запущен ещё один маршрут в Китай, известный как "дальневосточный", который добавит ещё 10 миллиардов кубических метров газа в год, заключил Миллер.
Ранее Life.ru рассказывал о том, сколько Россия заработала на продаже газа за рубли. Оказалось, что первое место по объёмам закупок трубопроводного газа занимает Венгрия (769 млрд руб.). Далее идут Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд).
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