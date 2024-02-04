"Газпром" в пятый раз с начала года побил рекорд по поставкам газа в Китай

"Газпром" установил уже пятый исторический рекорд с начала года по суточным поставкам газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", сообщает компания.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", — сказано в сообщении.

Четыре предыдущих рекорда были установлены компанией в январе текущего года. Это случилось после выхода суточных поставок газа на уровень, предусмотренный 2024 годом. "Газпром" также сообщал, что в 2023 году поставки газа в Китай по трубопроводу возросли до 22,7 млрд куб. м, что в 1,5 раза превысило предыдущие показатели и на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств.

Ожидается, что в 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на показатели проектной мощности в 38 млрд куб. м. Таким образом, объём экспорта "Газпрома" в Китай будет составлять 48 млрд куб. м газа в год, а, учитывая транзитный газопровод через Монголию, цифра будет достигать почти 100 млрд куб. м в год, сообщал глава "Газпрома".