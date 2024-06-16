В Британии удивились лидерству РФ в газовых поставках в Европу, несмотря на санкции FT: Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые за два года 16 июня, 13:55 РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу. Обложка © Freepik / fanjianhua

Россия за май поставила в Европу гораздо больше газа, чем США, что произошло впервые за последние два года. Об этом рассказала газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.

Вашингтон смог обогнать Москву по топливным поставкам осенью 2022 года. В европейском газовом секторе доля США достигла 20% за прошедший год. Тем не менее в мае 2024 года Россия вновь вышла на лидирующие позиции. Доля российских трубопроводных поставок и перевозок сжиженного газа составила 15%, тогда как у Штатов — 14%. Для Вашингтона это минимальный показатель за два предыдущих года.

"Удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всего того, через что мы прошли, и после всех усилий по уменьшению [импорта из РФ] и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей", — заметил глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер.

По его мнению, Россия смогла нарастить объёмы поставок газа через Турцию, в то время как США столкнулись с проблемами в работе своего крупнейшего газового предприятия в Техасе. Марзек-Мансер надеется, что лидерство РФ окажется временным и санкции возымеют действие, однако сейчас, по его словам, действительно трудно заместить на рынке российский газ.

Ранее Bloomberg писал, что европейские лидеры и представители энергокомпаний активно обсуждают варианты продолжения газового сотрудничества с Россией при посредничестве Украины после истечения срока действующего соглашения о транзите в конце 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми