"Готовая" к войне с РФ страна не дала согласовать новые санкции против России

Послам Евросоюза не удалось согласовать 14-й пакет очередных антироссийских санкций. Данный вопрос был снят с повестки дня из-за позиции Германии, пишет агенство Reuters.

Как известно, ЕС, в частности намерен включить в новый пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). На протяжении нескольких месяцев представители Евросоюза обсуждают детали ограничений, но к единому мнению они так и не пришли.

По информации агенства, на состоявшихся 14 июня переговорах послы вновь не сдвинулись с мёртвой точки в данном вопросе. Причиной тому, неожиданно, послужила позиция Германии: Берлин требует исключить из пакета предлагаемую меру по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима. Немцы боятся, что в данном случае пострадают их компании.