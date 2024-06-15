"Готовая" к войне с РФ страна не дала согласовать новые санкции против России
Reuters: Германия помешала согласовать новый 14-й пакет санкций против России
Берлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alekk Pires
Послам Евросоюза не удалось согласовать 14-й пакет очередных антироссийских санкций. Данный вопрос был снят с повестки дня из-за позиции Германии, пишет агенство Reuters.
Как известно, ЕС, в частности намерен включить в новый пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). На протяжении нескольких месяцев представители Евросоюза обсуждают детали ограничений, но к единому мнению они так и не пришли.
По информации агенства, на состоявшихся 14 июня переговорах послы вновь не сдвинулись с мёртвой точки в данном вопросе. Причиной тому, неожиданно, послужила позиция Германии: Берлин требует исключить из пакета предлагаемую меру по привлечению к ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима. Немцы боятся, что в данном случае пострадают их компании.
Напомним, что 12 июня США ввели новые санкции против более чем 30 физических лиц, связанных с Россией. Всего в перечень включены 33 человека и 200 компаний, в том числе из Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая и ЮАР. Под новые санкции США подпали юрлица, которые связаны с IT и авиацией, общероссийское "Движение первых", АО "Русгаздобыча", "Мосбиржа", Национальный расчётный депозитарий и другие.