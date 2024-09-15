Учёные выбрали самый полезный вид сыра для сердца и мозга пожилых

Специалисты из Вагенингенского университета в Нидерландах провели исследование и выяснили, что голландские сыры, такие как гауда, способны повысить скорость обработки информации пожилыми людьми. Результаты опытов опубликовал портал MDPI.

В эксперименте принимали участие пожилые добровольцы. Учёные поинтересовались у участников составом их рациона питания, отдельно обратив внимание на количество потребляемых сыров. Также испытуемые выполнили несколько когнитивных тестов на память, внимание и мышление.

Результаты позволили сделать вывод о том, что, увеличив ежедневную порцию голландского сыра всего на 30 граммов, человек почувствует существенное улучшение качества работы мозга. Учёные полагают, что это явление обусловлено наличием в сыре кисломолочных бактерий, витамина K2 и биоактивных пептидов, полезных для мозга.

По словам исследователей, сыр гауда содержит множество пептидов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме того, они помогают снизить артериальное давление.