Учёные выбрали самый полезный вид сыра для сердца и мозга пожилых
MDPI: Голландские сыры благоприятно влияют на когнитивные способности у пожилых
Специалисты из Вагенингенского университета в Нидерландах провели исследование и выяснили, что голландские сыры, такие как гауда, способны повысить скорость обработки информации пожилыми людьми. Результаты опытов опубликовал портал MDPI.
В эксперименте принимали участие пожилые добровольцы. Учёные поинтересовались у участников составом их рациона питания, отдельно обратив внимание на количество потребляемых сыров. Также испытуемые выполнили несколько когнитивных тестов на память, внимание и мышление.
Результаты позволили сделать вывод о том, что, увеличив ежедневную порцию голландского сыра всего на 30 граммов, человек почувствует существенное улучшение качества работы мозга. Учёные полагают, что это явление обусловлено наличием в сыре кисломолочных бактерий, витамина K2 и биоактивных пептидов, полезных для мозга.
По словам исследователей, сыр гауда содержит множество пептидов, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы. Кроме того, они помогают снизить артериальное давление.
Однако от несвежего сыра едва ли будет польза для организма. Ранее эксперт рассказала, как легко отличить протухший сыр в магазине. С её слов, всё внимание нужно обращать на так называемые «глазки». Этот аспект может выдать тухлый сыр даже в том случае, если срок годности у него ещё не вышел.
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