Как распознать протухший сыр в магазине — внимание на "глазки"
Эксперт Щетинина: Неравномерный рисунок на сыре указывает на то, что он испорчен
При выборе сыра в магазине надо обращать внимание не только на срок годности, состав и цвет, но и на так называемые глазки. Неравномерный рисунок может говорить о нарушении технологии приготовления продукта, а также свидетельствовать о бактериальной порче сыра. Об этом aif.ru рассказала доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Щетинина.
Специалист объяснила, что "глазки" в сыре образуются вследствие работы определённой группы молочнокислых бактерий. Они вырабатывают газы, которые разрывают сырное тесто и формируют рисунок. Он, в свою очередь, зависит от плотности теста и вида сыра.
Чтобы рисунок был равномерным, сыр во время созревания переворачивают несколько раз, а также перемещают по камерам с разной температурой и влажностью. Если рисунок у готового продукта получился неравномерным или "глазки" скапливаются только по периметру головки, то это может говорить о нарушении технологии приготовления сыра.
"Сетчатый, рваный или губчатый рисунок свидетельствует о бактериальной порче сыра и развитии вредной микрофлоры. Рисунок, состоящий из редких или мелких "глазков", наблюдается, если используют молоко, например, повышенной кислотности, или на производстве не соблюдают температуру созревания сыра", — отметила Щетинина.
Ранее россиянам рассказали, на что ещё обращать внимание при покупке сыра кроме рисунка. Поверхность продукта не должна быть слишком яркой — это свидетельствует о наличии красителя. Если вы сложили кусочек сыра и он треснул, то это показатель того, что производитель сдобрил сыр сухим молоком и пальмовым маслом. Фальсификат также трескается на воздухе.