Эксперт рассказала про "краш-тест", который выявит поддельный и некачественный сыр Эксперт Лялина: Наличие дырок в сыре не гарантирует его качество 27 февраля, 13:46 Поддельный сыр трескается на воздухе. Обложка © Unsplash

Главные компоненты натурального сыра — молоко с добавлением ферментов и закваски. Кроме того, за вкус и аромат продукта отвечают специальные бактерии, а за образование сгустка — сырного зерна — коагулянт фермент реннин. Также в продукт в соответствии с рецептурой могут добавлять соль и различные специи. О том, как вывести некачественный сыр на чистую воду, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Большинству сыров требуются время и особые условия для вызревания. Благодаря химическим и биологическим процессам формируются уникальный вкус и текстура каждого сорта. Многие сорта сыра испещрены большими или маленькими дырками. Есть два способа их образования — газы, образующиеся в процессе брожения, или "работа" специальных бактерий. Такие отверстия являются характерными признаками ряда сортов сыра, но их наличие не гарантирует качество сыра. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Есть несколько простых способов протестировать сыр. Прежде всего обратите внимание на внешний вид: натуральный сыр имеет ровный рисунок и сохраняет форму. Поверхность продукта не должна быть слишком яркой — это свидетельствует о наличии красителя. Если вы сложили кусочек сыра, и он треснул — это показатель, что производитель сдобрил сыр сухим молоком и пальмовым маслом. Фальсификат также трескается на воздухе.

Ещё один доступный способ проверки: промокните сыр бумажной салфеткой. Если выделился жир, в продукте присутствует растительное масло.

Также поможет вывести на чистую воду подделку УФ-лампа. Поместите сыр под её лучи: если видите жёлтый цвет, сыр натуральный. Другие цвета сообщают, что у вас в руках фальсификат.

"Ну, и важно ориентироваться на цену. Натуральный сыр не может стоить меньше, чем компоненты, из которых он изготовлен", — заключила Лялина.

А ранее Life.ru писал, какая доза сыра с плесенью гарантирует проблемы с кишечником. В целом плесневые грибки, которые выращивают на сырах и колбасах, безопасны для организма человека. Это специальные культуры, которые не могут нанести непоправимый вред, так как деликатесы производят, соблюдая все нормы и стандарты производства. Однако противопоказания у этих лакомств всё же есть.

Авторы Андрей Горяничев