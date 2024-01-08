Названа безопасная для здоровья "доза" плавленого сыра

Плавленый сыр зачастую гораздо удобнее твёрдых сортов при приготовлении различных блюд — от бутербродов до соусов. Однако полезные свойства такого продукта из-за обилия эмульгаторов, ароматизаторов и трансжиров оставляют желать лучшего. Соответствующее предостережение озвучила врач-диетолог Александра Разарёнова.

По словам эксперта, чрезмерное употребление плавленого сыра может нанести здоровью серьёзный вред. В лучшем случае повысится холестерин или возникнет аллергическая реакция, а в худшем подобные трапезы рискуют закончиться ожирением, болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом.

"Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения в питании, необходимо обратиться к врачу для получения индивидуальных советов. Важно также выбирать качественный плавленый сыр, который не содержит трансжиров", — рассказала Разарёнова в эфире радио Sputnik.

В завершение врач перечислила более полезные заменители плавленого сыра. Альтернативными вариантами являются творог или сыр из кешью, заключила она.