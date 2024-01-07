Экзотика не для всех: Врач рассказала, кому и как есть фейхоа без вреда для здоровья

Фейхоа неспроста принято считать экзотической любимицей диетологов. При правильном употреблении ягоды снабдят организм целым набором витаминов и микроэлементов. Впрочем, пользу от такого деликатеса можно легко обернуть во вред, если есть его неправильно, предупредила врач Зоя Богданова.

"Основная ценность фейхоа — в высоком содержании калия, необходимого людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с отёками, с нарушением обменных процессов. Также ягода богата флавоноидами и способна оказывать антибактериальное действие. В ней много витаминов: С, В3, В5, Е, В2, очень много кальция, фосфора, магния и натрия", — перечислила нутрициолог.

Однако людям с язвой желудка, гастритом или аллергикам придётся искать альтернативу этой экзотике. Её твёрдые пищевые волокна сложно перевариваются и провоцируют вздутие, газообразование и боли в животе. Ещё фейхоа не стоит есть натощак, дабы не раздражать слизистую. Гораздо лучше сочетать продукт с другими закусками.

"Можно добавлять фейхоа в салаты. Можно делать из этих плодов соус. Можно приготовить из фейхоа полезное варенье пополам с яблоками. В духовке при 160 градусах пропечь 20 минут, взять мякоть и дотушить до варенья. Фейхоа будет давать необычный вкус, а сладость добавят яблоки", — поделилась диетолог с радио Sputnik.