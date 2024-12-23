Для иммунитета, сердца и ЖКТ: Врач рассказала о пользе цитрусовых фруктов

Главной особенностью цитрусовых фруктов является высокое содержание витамина С, который укрепляет иммунитет, снижает риск простуды и помогает справляться с усталостью, рассказала врач Александра Филёва. По её словам, апельсин среднего размера содержит около 70 мг витамина С, что составляет примерно 70% суточной нормы для взрослого человека.

В интервью «Газете.ru» эксперт подчеркнула, что цитрусовые богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами. Попадая в организм, они способствуют разрушению клеток, преждевременному старению и развитию хронических заболеваний. Антиоксиданты защищают клетки, поддерживая здоровье всех органов.

Кроме того, в цитрусовых содержится клетчатка, которая улучшает пищеварение, поддерживает микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови. Также эти фрукты богаты калием, который положительно влияет на работу сердца и сосудов, и фолиевой кислотой, необходимой для функционирования нервной системы.

Полезной особенностью цитрусовых являются эфирные масла, которые в большом количестве содержатся в кожуре. Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ещё одной полезной особенностью цитрусовых являются эфирные масла, которые в большом количестве содержатся в кожуре. Они оказывают положительное влияние на нервную систему, помогают справиться со стрессом и усталостью, а также улучшают настроение. Для получения бодрости достаточно просто помять кожуру или вдохнуть аромат свежего фрукта. Масла можно использовать для дезинфекции поверхностей или для ухода за кожей.

Чтобы получить максимальную пользу от цитрусовых, взрослым рекомендуется съедать 1–2 средних плода или до 300-400 г в виде салата или смузи. Детям стоит есть до 100–200 г в зависимости от возраста, например, ребёнку 3-5 лет достаточно одного мандарина или половины апельсина в день. Также врач напомнила об ограничениях.