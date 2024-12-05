Беременные — в группе риска: Названы категории людей, которым нельзя есть мандарины даже на Новый год

Большинство россиян не представляют себе Новый год без мандаринов, однако в ряде случаев вместо праздничного настроения эти фрукты могут обеспечить серьёзные проблемы со здоровьем. Кому следует отказаться от сочных плодов, рассказал врач Сергей Длин.

По его словам, мандарины противопоказаны людям, склонным к аллергии и набору лишнего веса. Они не рекомендуются также при проблемах с почками и ЖКТ, так как могут вызвать раздражение и язву. Проявлять осторожность также стоит и при диабете, добавил медик.

«Мандарины повышают уровень сахара, и людям, которые страдают этим недугом, конечно же, нужно либо ограничить, либо есть не более двух-трёх мандаринов в неделю», — сказал Длин в интервью Пятому каналу.