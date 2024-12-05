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5 декабря, 13:43

Беременные — в группе риска: Названы категории людей, которым нельзя есть мандарины даже на Новый год

Врач Длин призвал диабетиков и беременных отказаться от мандаринов

Большинство россиян не представляют себе Новый год без мандаринов, однако в ряде случаев вместо праздничного настроения эти фрукты могут обеспечить серьёзные проблемы со здоровьем. Кому следует отказаться от сочных плодов, рассказал врач Сергей Длин.

По его словам, мандарины противопоказаны людям, склонным к аллергии и набору лишнего веса. Они не рекомендуются также при проблемах с почками и ЖКТ, так как могут вызвать раздражение и язву. Проявлять осторожность также стоит и при диабете, добавил медик.

«Мандарины повышают уровень сахара, и людям, которые страдают этим недугом, конечно же, нужно либо ограничить, либо есть не более двух-трёх мандаринов в неделю», — сказал Длин в интервью Пятому каналу.

Беременным тоже нельзя есть мандарины, подчеркнул специалист. Также цитрусовые фрукты не следует давать детям до года из-за высокого риска аллергии. Начинать лучше с двух-трёх лет, давая по одной дольке и постепенно повышая порцию до одного плода, резюмировал врач.

Размер имеет значение: Диетолог объяснила, как выбрать мандарины к Новому году
Размер имеет значение: Диетолог объяснила, как выбрать мандарины к Новому году

Ранее врач назвала норму мандаринов для тех, кто не хочет встретить Новый год в туалете. Кроме того, россиян предупредили, что мандарины могут «дать по зубам».

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Рixabay / Daria-Yakovleva

Борис Эльфанд
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