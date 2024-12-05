Россиянам рассказали, как корки от мандаринов могут пригодиться в хозяйстве

Мандариновые корки, часто считающиеся пищевым отходом, могут стать эффективным средством для поддержания чистоты в вашем доме. Эксперты рассказали «БелНовостям», как использовать этот натуральный продукт для очистки внутренних стенок микроволновой печи.

Микроволновки быстро покрываются липким налётом, который сложно удалить с помощью бытовой химии. Процедура очистки обычно занимает много времени и требует усилий, а результат не всегда сохраняется надолго. Однако, как оказалось, мандариновые корки могут значительно упростить и ускорить этот процесс.

Чтобы очистить микроволновку, положите корки мандаринов в глубокую тарелку, добавьте две столовые ложки пищевой соды и залейте горячей водой. Поставьте тарелку в микроволновку и разогревайте раствор в течение трёх минут. После этого добавьте в жидкость немного геля для мытья посуды и, используя щётку, аккуратно протрите внутреннюю поверхность устройства. Помните, что раствор и поверхности будут горячими, поэтому будьте осторожны.

Такой способ не только позволяет быстро очистить микроволновку, но и надолго сохраняет её в чистоте. Это особенно актуально для тех, кто из-за нехватки времени часто откладывает уборку.

Ранее стало известно, что в России мандарины стали стоить дороже в преддверии новогодних праздников. Так, один килограмм фрукта обойдётся в 252 рубля, что на четверть выше в сравнении со стоимостью прошлого года. Эксперты отметили, что к началу декабря спрос на мандарины вырос на 6%, что также могло подстегнуть цены в сторону увеличения.