Лекарство от рака: Врач раскрыл чудодейственные свойства кофе

Вопреки распространённым заблуждениям о вреде кофе и необходимости исключить его из рациона, ситуация ровно противоположная. Ароматный напиток положительно влияет на здоровье человека, уверен заслуженный врач России Александр Мясников. По его словам, кофе даже может предотвращать онкологические заболевания.

«Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, он, доказано, предотвращает рак печени», — подчеркнул он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также кофе, по словам эксперта, снижает риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона. Однако речь идёт о натуральном, а не растворимом кофе, добавила диетолог Анна Кудрявцева, согласившись с коллегой. Она призвала отказаться от напитков «три в одном» и покупать только зёрна для максимального положительного эффекта.