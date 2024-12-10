Учёные выяснили, что кофе продлевает жизнь и защищает от заболеваний

Исследование, опубликованное в журнале Aging Research Reviews, выявило, что ежедневное употребление кофе может продлить жизнь в среднем на 1,84 года. Учёные провели масштабный анализ воздействия кофе на организм человека, впервые оценив влияние всех его компонентов на процесс старения.

Результаты исследования связывают регулярное потребление кофе с уменьшением риска серьёзных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и респираторные болезни, инсульт, диабет, некоторые виды рака, деменция и депрессия. Хотя механизм действия кофе на организм до конца не изучен, учёные предполагают, что более 2000 различных соединений в его составе играют ключевую роль.

Особое внимание уделяется кофеину и хлорогеновой кислоте. Эти компоненты могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и воспалительных процессов. Хлорогеновая кислота также рассматривается как потенциальное средство для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Исследователи из Университета Коимбры в Португалии называют кофе «кладезем полезных свойств» для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Учёные из Университета Джона Хопкинса подтверждают, что умеренное потребление кофе снижает общую смертность и защищает от диабета II типа и когнитивных нарушений. Эти выводы подтверждаются и другими крупными исследованиями, включая проект 2018 года с участием 500 000 человек. Ежедневная чашка кофе может стать не только утренним ритуалом, но и важным элементом в поддержании здоровья и долголетия.