Россиянам объяснили, как кофе влияет на микробиом кишечника
У людей, которые регулярно пьют кофе, гораздо больше кишечной бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus. Обложка © freepik.com / rawpixel.com
Группа учёных, включая исследователей из университета Тренто и Гарварда, провела масштабное исследование о влиянии кофе на биом кишечника, результаты которого опубликованы в журнале Nature Microbiology. Оказалось, что у людей, которые регулярно пьют этот напиток, гораздо больше кишечной бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus.
Учёные проанализировали данные более 22 тысяч человек из разных стран. Численность бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus оказалась в шесть-восемь раз выше у людей, часто пьющих кофе. Этот феномен наблюдался во всех изученных популяциях, что подтверждает глобальный характер явления.
«Мы увидели, что если мы пьём кофе, то очень сильно стимулируем присутствие и численность этой бактерии», — заявил Никола Сегата, профессор генетики и руководитель лаборатории вычислительной метагеномики департамента Cibio Университета Тренто.
Чтобы подтвердить результаты, учёные провели лабораторные эксперименты. В ходе выращивания Lawsonibacter asaccharolyticus in vitro было обнаружено, что добавление кофе в культуральную среду ускоряет рост этой бактерии. Это открытие подчёркивает потенциальное влияние кофе на микробиом и его способность стимулировать рост определённых бактерий.
Несмотря на значительное увеличение численности Lawsonibacter asaccharolyticus у любителей кофе, учёные пока не могут точно сказать, как это влияет на здоровье человека. Тем не менее, предполагается, что это может быть связано с положительными эффектами, традиционно приписываемыми употреблению этого напитка, такими как улучшение метаболизма и снижение риска некоторых заболеваний.
Исследование открывает новые перспективы в изучении взаимодействия продуктов питания и микробиома. В будущем учёные планируют исследовать влияние других продуктов на кишечные бактерии, чтобы разработать индивидуальные рекомендации по питанию, способствующие поддержанию здорового микробиома.
Ранее учёные университета Квинса обнаружили, что кофе снижает риск рака печени. Они выяснили, что полифенолы, содержащиеся в напитке, могут уменьшать воспалительные процессы в печени.