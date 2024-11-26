Россиянам объяснили, как кофе влияет на микробиом кишечника

Группа учёных, включая исследователей из университета Тренто и Гарварда, провела масштабное исследование о влиянии кофе на биом кишечника, результаты которого опубликованы в журнале Nature Microbiology. Оказалось, что у людей, которые регулярно пьют этот напиток, гораздо больше кишечной бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus.

Учёные проанализировали данные более 22 тысяч человек из разных стран. Численность бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus оказалась в шесть-восемь раз выше у людей, часто пьющих кофе. Этот феномен наблюдался во всех изученных популяциях, что подтверждает глобальный характер явления.

«Мы увидели, что если мы пьём кофе, то очень сильно стимулируем присутствие и численность этой бактерии», — заявил Никола Сегата, профессор генетики и руководитель лаборатории вычислительной метагеномики департамента Cibio Университета Тренто.

Чтобы подтвердить результаты, учёные провели лабораторные эксперименты. В ходе выращивания Lawsonibacter asaccharolyticus in vitro было обнаружено, что добавление кофе в культуральную среду ускоряет рост этой бактерии. Это открытие подчёркивает потенциальное влияние кофе на микробиом и его способность стимулировать рост определённых бактерий.

Несмотря на значительное увеличение численности Lawsonibacter asaccharolyticus у любителей кофе, учёные пока не могут точно сказать, как это влияет на здоровье человека. Тем не менее, предполагается, что это может быть связано с положительными эффектами, традиционно приписываемыми употреблению этого напитка, такими как улучшение метаболизма и снижение риска некоторых заболеваний.

Исследование открывает новые перспективы в изучении взаимодействия продуктов питания и микробиома. В будущем учёные планируют исследовать влияние других продуктов на кишечные бактерии, чтобы разработать индивидуальные рекомендации по питанию, способствующие поддержанию здорового микробиома.