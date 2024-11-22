Сначала котлеты, а потом кофе: В ароматном напитке нашли неожиданный подвох
Врач Ромашкина предупредила, что кофеин препятствует усвоению витамина С
Любителям кофе и других продуктов, содержащих кофеин, следует быть максимально острожными, ведь он препятствует усвоению витамина С. О неожиданном подвохе в популярном у россиян напитке предупредила врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.
«Большая часть витамина С (примерно 40%), который поступает в кожу через пищу, испаряется под воздействием ультрафиолета. Также усвоению витамина С мешает кофеин», — подчеркнула эксперт.
Для снижения негативного эффекта она рекомендовала не совмещать употребление кофе и еды. Ароматный напиток лучше пить через один-два часа после приёма пищи, уверена собеседница «Газеты.ru». Она также отметила, что не совсем верно ассоциировать витамин C с цитрусовыми и кислыми продуктами.
Врач подчеркнула, что не имеет ничего против употребления витамина C во внутрь, например, посредством БАДов, однако в этом случае он может быть направлен на потребности сердца и сосудов. Для кожи лучше всего использовать косметику, содержащую витамины.
Ранее россиянам объяснили, какой кофе наиболее безопасен для сердца. Кстати, кофе снижает риск рака печени. Однако не стоит забывать, что кофемашины являются рассадниками опаснейшей бактерии.