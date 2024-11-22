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22 ноября, 10:57

Сначала котлеты, а потом кофе: В ароматном напитке нашли неожиданный подвох

Врач Ромашкина предупредила, что кофеин препятствует усвоению витамина С

Любителям кофе и других продуктов, содержащих кофеин, следует быть максимально острожными, ведь он препятствует усвоению витамина С. О неожиданном подвохе в популярном у россиян напитке предупредила врач-дерматолог Анастасия Ромашкина.

«Большая часть витамина С (примерно 40%), который поступает в кожу через пищу, испаряется под воздействием ультрафиолета. Также усвоению витамина С мешает кофеин», — подчеркнула эксперт.

Для снижения негативного эффекта она рекомендовала не совмещать употребление кофе и еды. Ароматный напиток лучше пить через один-два часа после приёма пищи, уверена собеседница «Газеты.ru». Она также отметила, что не совсем верно ассоциировать витамин C с цитрусовыми и кислыми продуктами.

Врач подчеркнула, что не имеет ничего против употребления витамина C во внутрь, например, посредством БАДов, однако в этом случае он может быть направлен на потребности сердца и сосудов. Для кожи лучше всего использовать косметику, содержащую витамины.

Фильтрованный кофе и эспрессо: секреты пользы для здоровья
Фильтрованный кофе и эспрессо: секреты пользы для здоровья

Ранее россиянам объяснили, какой кофе наиболее безопасен для сердца. Кстати, кофе снижает риск рака печени. Однако не стоит забывать, что кофемашины являются рассадниками опаснейшей бактерии.

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Борис Эльфанд
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