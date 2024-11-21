Какой кофе наиболее безопасен для сердца: советы экспертов

Кофе — любимый напиток многих, однако его влияние на сердце может быть неоднозначным. Вопрос о том, какой кофе лучше пить людям с сердечными проблемами, обсудила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Кофеин, основной активный компонент кофе, является природным стимулятором центральной нервной системы. Он блокирует рецепторы аденозина, что приводит к повышенной бодрости и улучшению настроения. Однако, вместе с тем, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызвать временное повышение артериального давления. Это особенно опасно для людей с чувствительной сердечно-сосудистой системой, так как может привести к тахикардии или аритмии.

«Содержание кофеина варьируется в зависимости от сорта кофе», — рассказала эксперт в интервью для «Газеты.Ru». Арабика обычно содержит меньше кофеина, чем робуста, и оказывает менее выраженное стимулирующее действие. Наиболее популярные напитки, такие как эспрессо, лунго и американо, различаются по концентрации кофеина и способу приготовления, что влияет на их воздействие на сердце.

Эспрессо, например, содержит высокую концентрацию кофеина в небольшом объёме, что может быть опасно при чрезмерном употреблении. Лунго, будучи более длинным вариантом эспрессо, содержит больше воды, но уровень кофеина остается высоким. Американо, представляющий собой эспрессо с добавлением воды, уменьшает концентрацию кофеина, но за счет большего объёма может оказывать сопоставимое влияние на сердце.

Кофе с молоком, такие как флет уайт и капучино, могут быть более безопасными. Молоко смягчает влияние кофеина и замедляет его всасывание, снижая резкое воздействие на организм. Таким образом, людям с сердечными проблемами рекомендуется ограничивать потребление кофе и выбирать напитки с молоком. Оптимальным количеством будет не более двух кружек в день.

Эксперты советуют внимательно следить за реакцией организма на кофе и при необходимости консультироваться с врачом для выбора наиболее безопасного варианта.